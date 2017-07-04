В Китае нашли останки древних великанов

Теги: В мире китай археология

Недалеко от китайского города Цзинань археологи обнаружили останки древних людей-великанов. Они принадлежали культуре Луншань, которая существовала в бассейне реки Хуанхэ во втором тысячелетии до нашей эры.

Археологи обнаружили останки древних людей-великанов в ходе раскопок недалеко от китайского города Цзинань. Об этом сообщает China Daily.

Эти люди жили пять тысяч лет назад на территории современной провинции Шаньдун и отличались высоким ростом, а также большой физической силой. Один из найденных скелетов принадлежал человеку ростом более 190 сантиметров.

Специалисты отметили, что останки людей принадлежат культуре Луншань, которая существовала в бассейне реки Хуанхэ во втором тысячелетии до нашей эры. При этом древние представители жили в довольно комфортных условиях. В домах у них были отдельные спальни и кухни.