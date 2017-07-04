Байкер и водитель легковушки погибли в ДТП в Подмосковье

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В Раменском районе Подмосковья произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека. Сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

В результате аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля "Жигули" в Подмосковье погибли два человека. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

"Приблизительно в 17:30 произошло столкновение легкового ВАЗ-2109 с мотоциклом в районе деревни Капустино в Раменском районе. В результате погибли два человека - мотоциклист и водитель автомобиля", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

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