Проводница на Алтае вынуждала пассажиров выпрыгивать из поезда на ходу
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На Алтае вынесли обвинительный приговор бывшей проводнице, заставившей пассажиров поезда выпрыгивать из вагона на ходу. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей.
Проводницу, которая в 2016 году вынудила двух пассажирок выпрыгивать из поезда на ходу, оштрафовали на 15 тысяч рублей и признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, проводница поезда, следовавшего по маршруту Бийск - Новосибирск, забыла предупредить пассажиров о прибытии на станцию "Алтайская". Уже после отправления она стала настаивать на их высадке во время движения.
В результате женщины получили "телесные повреждения в виде ушибов и ссадин". Проводница была уволена.
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