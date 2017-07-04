В буферных зонах в Сирии могут разместить российскую военную полицию

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В буферных зонах в Сирии возможна работа российской военной полиции. Об этом сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев. Там во вторник согласовывают границы зон деэскалации конфликта.

Запад атакует Сирию по всем фронтам. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш-Зейанат, погибли девять мирных граждан. На прошлой неделе в результате бомбардировок города Аль-Маядин погибли 90 человек, напоминает "ТВ Центр". В коалиции официально признали гибель почти 500 мирных жителей, но таким фактам на Западе уделяют куда меньше внимания, чем очередной "инсценировки химатаки". Боевики обвинили правительственные силы в применении запрещенных боеприпасов в окрестностях Восточной Гуты под Дамаском.

Готовящиеся якобы лично президентом Асадом химические атаки в Белом доме анонсировали еще на прошлой неделе. О готовящихся провокациях предупреждали в российском МИД.

"Химическое шоу" набирает обороты. Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб, фиксирует начало "химической атаки" и её осуждает. Особенно хочется отметить безукоризненный английский язык - именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы. Именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы, например, над заявлением председателя Совбеза с осуждением "химических атак режима против мирных граждан". Но и это только прелюдия", - говорится в заявлении.

Среди тех, кто подписался под заявлением - Сирийская Свободная Армия и корпус "Файлак-ар-Рахман". Последние не раз заявляли, что превратят Восточную Гуту в "кладбище для солдат Асада". Сообщение о газовой атаке появилось сразу же после того, как правительственные силы овладели выгодными позициями в регионе и ликвидировали большое число радикалов.

"Несмотря на то, что Сирия уничтожила все свои арсеналы химоружия, мы по-прежнему наблюдаем информационные нападки. Сирийские войска одерживают победу за победой, во многих районах подписываются соглашения о перемирии. Так зачем Сирии использовать химическое оружие, которое подрывает наш авторитет перед международным сообществом? Сирийское правительство никогда бы не пошло на столь глупые меры. США начали новый акт агрессии. Нас это не удивляет", - заявил замминистра обороны Сирии Фейсал Микмад.

В районе Дамаска постоянно работают специалисты центра по примирению сторон. Применения отравляющих веществ они не зафиксировали. Но на этом провокации не закончатся, уверены специалисты, США ищут повод для серьезного вмешательство во внутрисирийские дела.

"Поскольку в Сирии сейчас намечается некая стабилизация обстановки, дело в общем-то идет к тому, что в ближайшее время будет взята Ракка, практически уже освобожден Мосул - Соединенным Штатам надо тем или иным способом вмешаться в эту ситуацию. Поскольку идет разграничение сфер и зон влияния, им необходимо вмешаться и перекроить сирийскую карту в свою пользу", - полагает военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Но пока карты составляют без них. Во вторник в Астане стартовал уже пятый раунд двухдневных переговоров с вооруженной оппозицией. Гарантам этих встреч — России, Ирану и Турции удалось создать работающий механизм мониторинга режима прекращения огня. В этот раз речь идет о зонах деэскалации. Согласовать удалось все территории, за исключением Южной, как раз той, где находится Восточная Гута.

Никита Васильев, "ТВ Центр".