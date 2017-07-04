Директором НИИ имени Склифосовского стал Сергей Петриков

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Сергей Петриков стал директором НИИ имени Склифосовского в столице. Он является доктором медицинских наук и профессором РАН. Ранее в начале июня академик Могели Хубутия объявил о своем уходе с должности директора "Склифа".

Профессор РАН Сергей Петриков назначен директором НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

"Директором НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского с 4 июля 2017 года назначен доктор медицинских наук, профессор РАН Сергей Петриков", - говорится в сообщении.

Ранее в начале июня академик Могели Хубутия объявил о своем уходе с должности директора "Склифа". Он также сообщил, что останется в институте в качестве хирурга. Впоследствии Хубутия был назначен президентом НИИ имени Склифосовского.

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