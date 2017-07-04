В Евросоюзе призвали Украину реформировать СБУ

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Европа призывает украинские власти немедленно реформировать Службу безопасности Украины. В Евросоюзе полагают, что СБУ должна сосредоточиться на контрразведке и противодействии терроризму, а также отказаться от борьбы с коррупцией.

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать Службу безопасности Украины. Об этом сообщает агентство УНИАН.

"СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена другим правоохранительным органам", - сказал Мингарелли.

По его словам, СБУ нужно отказаться от борьбы с коррупцией. При этом говоря об этой проблеме, Мингарелли подчеркнул, что властям Украины также необходимо завершить реформу судебной системы и учредить антикоррупционный суд, как это сделал Евросоюз.

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