Медики рассказали о состоянии здоровья главы Кузбасса Тулеева

Теги: Общество кузбасс губернатор здоровье москва кемерово

Медики рассказали о состоянии здоровья губернатора Кемеровской области 73-летнего Амана Тулеева, которого ранее перевели на лечение в Москву после операции на позвоночнике. В настоящий момент он находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в сознании. Медики оценивают его состояние как стабильное, передает РИА Новости. Источник агентства не смог уточнить, планируется ли Тулееву какая-либо операция в ЦКБ.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая. Позже он был продлен из-за операции на позвоночнике. После консультации с участием ведущих специалистов Тулееву предложили пройти восстановительную терапию в Москве.

Главе Кузбасса прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще в октябре 2016 года. Из-за плотного рабочего графика он перенес его на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область уже 20 лет - с 1997 года. Ранее СМИ связали невыход Тулеева из отпуска по графику с его возможной отставкой. Эта информация не подтвердилась.

Читайте также:

В администрации Кузбасса рассказали о перенесшем операцию Тулееве

Следственный комитет ответил на недовольство Тулеева