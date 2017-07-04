Глава "Газпрома" отчитался о газификации российских регионов

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер во вторник отчитался перед Владимиром Путиным о выполнении программы газификации регионов России.

О выполнении программы газификации регионов Владимиру Путину доложил глава корпорации "Газпром" Алексей Миллер. В этом году к газоснабжению должны быть подключены более 200 населённых пунктов, передает "ТВ Центр".

"Газпром" планы выполняет, но в ряде регионов работы буксуют по вине местных властей. Корпорация обязана довести трубопровод до населённого пункта, а за создание газовой сети внутри него отвечает региональное руководство. Эти работы задерживаются в 19 субъектах федерации.

Владимир Путин отметил, что граждане говорили об этой проблеме и в ходе недавней "Прямой линии".

"Это традиционные проблемы, которые люди поднимают в ходе "Прямых линий". И мы с вами эти вопросы не только обсуждаем, но и, знаю, вы предлагаете конкретные решения совместно с регионами, без регионов здесь один "Газпром" не справится. Тем не менее, хотел бы к этому ещё раз вернуться", - сказал Путин.

"Газпром" по итогам полугодия будет вынужден, конечно, посмотреть, как перераспределить средства в тех регионах, которые не выполнили свои обязательства по итогам первого полугодия, и выделить дополнительные средства тем регионам, которые такие обязательства выполнили", - ответил Миллер.