Папа Римский и Трамп вступились за "приговоренного к смерти" младенца

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Президент США Дональд Трамп готов помочь ребёнку, которому на родине, в Великобритании, предложили дать спокойно умереть. У 10-месячного Чарли Гарда редкое генетическое заболевание. Местные врачи считают что недуг неизлечим, поэтому ребёнка следует отключить от систем жизнеобеспечения. За мальчика вступился и Ватикан. Но препятствием на пути всех попыток спасти Чарли остаётся решение европейских судебных органов.

Дональд Трамп, похоже, устал от ежедневной травли в телеэфире и в соцсетях, и дал слабину, показав всему миру, что ничто человеческое ему не чуждо. Доказательство появилось в его Twitter, передает "ТВ Центр".

Если мы можем чем-то помочь маленькому Чарли Гарду,.. то были бы рады сделать это", - написал американский президент.

"Сделать это" в данной ситуации означает спасти младенца. Причем не американского, а британского. 10-месячный Чарли родился с редким генетическим заболеванием - синдромом митохондриального истощения ДНК. У ребенка поражены все мышцы и головной мозг. Какой бы передовой ни была медицина в Великобритании, врачи отказались от попыток вылечить Чарли. Родители мальчика - Конни и Грис - использовали все возможности. Дело дошло до суда. Но, увы, родители проиграли - больница, где лежал их сын, сама подала в суд и выиграла его: получила право отключить ребенка от аппарата искусственного дыхания, чтобы дать ему "спокойно умереть".

"Один из самых тяжёлых моментов для меня был, когда мы получили бумаги из суда. И там было сказано, что Конни Йейтс и Крис Гард не могут забрать из больницы Чарли Гарда. То есть мы больше не родители Чарли. Они забрали у нас ответственность за него", - говорит отец Чарли Крис Гард.

За младенца вступился папа Римский Франциск, заявив, что родители должны иметь право сопровождать ребенка до конца. Но пока они не могут даже забрать его из больницы. Собрали на лечение более полутора миллионов долларов. Вот только кому заплатить, не знают. Откуда о приговорённом к смерти Чарли узнал американский президент, известно только ему и его помощникам. Мог бы, конечно, посодействовать анонимно - все-таки нуждающимся его не назовешь, но решил использовать Twitter. Осталось главное - довести дело до конца, то есть спасти ребенка.

Ольга Стрельцова, Сергей Псурцев. "ТВ Центр".