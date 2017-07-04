Встреча Путина и Трампа: в центре внимания будут Сирия и Украина

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Президенты России и США впервые встретятся в Гамбурге уже в пятницу, 7 июля. Как сообщили в российском МИД, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также другие темы. При этом и в Москве и в Вашингтоне заявляют, что лидеры двух стран проведут "нормальную двустороннюю встречу".

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Гамбурге в пятницу, 7 июля. Это официально подтвердили в Москве и Вашингтоне, передает "ТВ Центр".

Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на полях саммита G20 лидеры двух стран проведут отдельную полноценную встречу. В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что в центре внимания лидеров двух стран станут Украина и Сирия, а также другие темы.

"Этим повестка дня не исчерпывается. Мы рассчитываем, что времени первым лицам хватит для того, чтобы обсудить и другие вопросы, в том числе вопросы стратегической стабильности, целый ряд двусторонних сюжетов. Мы по крайней мере исходим из того, что американская сторона будет готова к такому диалогу, а там будет видно как пойдет реально разговор", - сказал дипломат агентству РИА Новости.