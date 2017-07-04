Иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде в Подмосковье

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Водитель иномарки насмерть сбил 15-летнего велосипедиста в Можайском районе Подмосковья. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Можайском районе Московской области водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

"В Можайском районе, на 22 километре дороги Уварово-Семеновка, около деревни Семеновская водитель легкового автомобиля марки Chevrolet Aveo совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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