Глава СПЧ попросил МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину

Теги: Общество закон права человека ссср вуз история юрист москва

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов призвал ректора Московской юридической академии Виктора Блажеева демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина. Представители вуза, объясняя установку доски, ранее сослались на постановление 1960 года об охране памятников культуры.

Руководство Московской государственной юридической академии должно демонтировать доску в честь Иосифа Сталина. С соответствующим требованием к ректору Виктору Блажееву обратился глава президентского Совета по правам человека.

"Совет выражает надежду, что руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс", - говорится в обращении Михаила Федотова.

26 июня адвокат и профессор МГЮА Генри Резник объявил о своем уходе из университета в знак протеста против восстановления мемориальной доски Иосифу Сталину. Представители вуза, объясняя установку доски, сослались на постановление 1960 года об охране памятников культуры.

Однако, как подчеркнул Федотов, "правоприменение всех забытых постановлений законов и указов, превратилось бы в сплошной хаос", и второй пункт раздела второго Конституции России позволяет избежать этого.

Решение о восстановлении доски вызвало возмущение многих выпускников вуза. Ранее они потребовали убрать табличку.

Читайте также:

Ненавижу и люблю: как меняется отношение россиян к Сталину

Россияне назвали самых выдающихся исторических личностей

Путин счел "излишнюю демонизацию" Сталина атакой на Россию