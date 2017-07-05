В Петербурге скончался писатель Даниил Гранин

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В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался Даниил Гранин. Печальная новость пришла накануне поздно вечером. Как сообщили родственники писателя, Даниил Александрович почувствовал себя плохо несколько дней назад, на прошлой неделе поступил в реанимацию.

Писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни. Человек-эпоха, фронтовик, писатель, к словам которого прислушивались далеко за пределами России. Его имя прогремело на всю страну в середине 1950-х годов после выхода романа "Искатели". История, тесно связанная с биографией самого автора. Гранин - инженер по образованию, ушёл добровольцем на фронт. С событиями на передовой перекликается и судьба героя "Искателей". Книгу сразу экранизировали, так же как и роман "Иду на грозу" - он тоже посвящён науке.

Но самым громким произведением стала "Блокадная книга" - документальная хроника войны, написанная вместе с Алесем Адамовичем, о трагедии Ленинграда. Пронзительные истории тех, кто пережил голод и бомбёжки. Эпопея была сначала запрещена в СССР и вышла только в 1980-е годы.

Рассказ Даниила Гранина о времени и своем детстве - в документальном фильме "Собственная территория"

С этими страшными свидетельствами Гранин выступал в немецком Бундестаге 3 года назад. Его книги разбирали на цитаты, по ним снимали фильмы, но он сам говорил, что доволен не результатом, а процессом, который - главный в писательской работе.

Всего месяц назад Даниил Александрович стал лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Награду вручал Владимир Путин в Константиновском дворце. Президент сам подошёл к писателю, чтобы поздравить его. Но потом Даниил Александрович нашёл силы выступить с ответным словом.