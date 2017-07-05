Теги: Политика правительство медведев санкции

Глава правительства России Дмитрий Медведев продлил продуктовое эмбарго. Эти меры запрещают ввоз в нашу страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2018 года.

Россия продлила продуктовое эмбарго. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", - говорится в сообщении.

В документе утверждается, что данные ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их "вовлечённости в санкционный режим против России".

Ранее, 30 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Ограничительные меры вводятся для защиты национальных интересов и поддержки ряда отраслей экономики.

Читайте также:

Нефтяные корпорации США осудили антироссийские санкции

Сенат США исправил ошибки в билле о санкциях против России

Решение о продлении антироссийских санкций ЕС вступило в силу

Песков подтвердил, что Россия ответит на продление санкций ЕС