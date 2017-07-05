Киев назвал вредными слова МИД Польши об отказе пускать Украину в ЕС

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Чрезвычайный и полномочный посол Украины назвал несвоевременным и вредным высказывание МИД Польши об отказе пускать в Евросюз Украину "с Бандерой". Он выразил надежду, что Киев потребует соответствующих объяснений.

Киев должен потребовать объяснений от Варшавы за высказывание о том, что Польша не допустит вступление Украины в Евросоюз из-за культа Степана Бандеры, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Такие заявления несвоевременны и вредны для двухсторонних отношений, в то время как Украина "борется с агрессором на востоке", считает Лубкивский.

"Своими словами польский министр открывает второй фронт", - сказал дипломат, добавив, что Украине предстоит долгий путь в ЕС, и за это время в Польше сменится не один Ващиковский (глава МИД Польши - прим. ред.).

4 июля МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава наложит вето на вступление Украины в Европейский союз, если та продолжит героизировать нациста Степана Бандеру. Ранее глава правящей партии страны "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский отметил, что героизация Бандеры может помешать евроинтеграционным процессам на Украине и польско-украинским отношениям.

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