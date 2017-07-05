Арабские страны получили от Катара ответ на свой ультиматум

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Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подтвердили получение от Катара ответа на свой ультиматум. Министерства иностранных дел арабских стран в среду обсудят дальнейшие действия в отношении Дохи.

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подтвердили, что получили от Катара ответ на ультиматум. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на совместное заявление стран, опубликованное Саудовским агентством печати.

"Четыре арабские страны получили ответ Катара через Кувейт перед окончанием срока, продленного по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Ответ будет дан в подходящее время", - говорится в сообщении.

Министры иностранных дел арабских стран в среду намерены обсудить дальнейшие шаги в отношении Катара.

В июне ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов разорвали дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке радикальных группировок.

Позднее они предъявили Дохе требования, согласно которым, Катар, в частности, должен разорвать дипотношения с Ираном, закрыть турецкую базу, ликвидировать телеканал Al Jazeera и разорвать все связи с террористами.

Посредником в урегулировании ситуации выступил Кувейт. 3 июля срок ультиматума был продлен на 48 часов.

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