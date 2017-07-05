Пухов о встрече Трампа и Путина: президенту США придется извернуться

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Какие именно вопросы, связанные с конфликтом в Сирии, займут главное место на предстоящей встрече президентов России и США? Есть ли у Москвы и Вашингтона точки соприкосновения? И по каким пунктам спор может оказаться предельно острым? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Руслан Пухов.

Предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с директором Центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым.

"Совершенно очевидно, что Россия не хочет конфронтации. Но она не готова действовать по той известной формуле, которую придумал президент Кеннеди: что мое – то мое, что ваше – давайте обсудим. Мы не готовы торговать своими национальными интересами, союзниками. Мы не уступим то, что наше. А у Трампа – мятеж в тылу. Поэтому ему, чтобы договориться с Путиным, нужно извернуться, чтобы и слабым не показаться, и волны были сыты, и овцы целы", - рассказал Пухов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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