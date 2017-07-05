"Жизнь спешит, если мы сами медлим": цитаты и афоризмы Даниила Гранина

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Этой ночью стало известно о смерти признанного классика русской литературы – Даниила Гранина. Ему было 98 лет. Прежде всего, он прославился романами "Искатели", "Иду на грозу", "Зубр". Редакция TVC.RU собрала интересные цитаты и афоризмы писателя.

Жизнь спешит, если мы сами медлим ("Эта странная жизнь")

Одно из самых сладких чувств при чтении - это момент узнавания - Боже мой, это же и про меня, и я это чувствовал, и я так думал, об этом плакал ("Человек не отсюда")

Когда у известного гистолога Невмываки спросили, как может он всю жизнь изучать строение червя, он удивился: "Червяк такой длинный, а жизнь такая короткая!" ("Эта странная жизнь")

Настоящий разбойник без убийства обходится. Ему страха вполне хватает ("Зубр")

В детском саду сидит девочка, что-то сосредоточенно рисует. Подходит воспитательница: - Ты что рисуешь? - Я? Бога, - уверенно отвечает она. - Так его никто не видел. - Теперь увидят. ("Человек не отсюда")

Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто ("Иду на грозу")

Любовь нужна, чтобы делать желанных детей, то есть добротное потомство, - великую живопись, музыку ("Человек не отсюда")

Понадобились годы, чтобы понять, что лучше было не удивлять мир, а, как говорил Ибсен, жить в нем ("Эта странная жизнь")

Избавиться от дураков нельзя, мы можем только тормозить их деятельность ("Зубр")

Память - это не талант, но талант, обладая памятью, успевает во много раз больше ("Зубр")

Пример действует лучше, чем призыв. Другое дело, призывать легче ("Мой лейтенант")

Кнопка "стоп" — самое мудрое техническое изобретение ("Зубр")