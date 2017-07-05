Ярошенко написал письмо Трампу с просьбой передать его России

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Летчик из России Константин Ярошенко отправил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросил вернуть его на Родину. По словам россиянина, в тюрьме ему приходится сталкиваться с различными трудностями, в частности, из-за того, что свои проблемы ему необходимо объяснять на иностранном языке. Кроме того, он отметил, что больше всего страдает от разлуки с семьей.

Российский летчик Константин Ярошенко, который сейчас заключен в американской тюрьме "Форт-Дикс", обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать его властям России. Обращение было передано 4 июля в Белый дом через посольство России в Вашингтоне. Об этом пишет газета "Известия".

В письме российский гражданин описывает трудности, с которыми ему приходится сталкиваться в тюрьме. По его словам, особенно тяжело находиться вдалеке от родины и объяснять на иностранном языке свои проблемы, в том числе обращаться за медицинской помощью. Также Ярошенко отметил, что больше всего страдает от разлуки с семьей, а данное обращение к Трампу летчик считает последней попыткой вернуться в Россию "в здравом уме".

Также в своем письме россиянин напомнил, что президент России Владимир Путин из гуманных соображений вернул в США американцев Петера Уликокса, Кевина Доуса и других. Кроме того, Ярошенко напомнил о судьбе американского заключенного в КНДР Отто Уормбира, которого слишком поздно передали властям США. Он скончался, "так и не увидев семью".

Кроме того, жена Ярошенко обратилась в Белый дом, чтобы попросить о помиловании россиянина. "Если президент США помилует Костю, то он помилует всю нашу семью. Возвращение моего мужа на Родину поспособствует налаживанию отношений между Россией и США и наверняка не останется незамеченным", - заявила Виктория Ярошенко.

В начале мая Минюст США отказал летчику в депортации в Россию. До этого в феврале мать Константина Ярошенко Любовь написала Трампу письмо, в котором она подчеркнула, что ее сына "несправедливо обвинили" и что сейчас он "погибает в американской тюрьме". Также она сообщила, что у него "целый букет" различных заболеваний, в том числе, очень тяжелых. Женщина попросила главу Белого дома проявить гуманизм к Константину Ярошенко.

7 мая 2017 года Любовь Ярошенко умерла в больнице Ростова-на-Дону от сердечного приступа. Встречи с сыном на Родине она так и не дождалась.

Занимавшийся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками Константин Ярошенко в странах Африки, был арестован в 2010 году в Либерии сотрудниками американских спецслужб. Позднее его экстрадировали в США. По версии следствия, летчик взялся доставить в Соединенные Штаты четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам Ярошенко отказался признать свою вину. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы.