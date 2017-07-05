Донбасс готов обеспечить Украину углем

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В ДНР готовы полностью покрыть потребности Украины в угле, заявил председатель Народного совета самопровозглашенной республики Денис Пушилин. По его словам, Киев вредит экономике страны, закупая топливо у Австралии, ЮАР и США. А покупая уголь из Донбасса через посредников, украинские власти платят гораздо больше.

Несмотря на политические разногласия, Донбасс готов полностью покрыть потребности Украины в угле. Об этом рассказал председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, пишет газета "Известия".

Пушилин подчеркнул, что Киев предпринимает попытки переключиться на закупки топлива из Австралии, ЮАР и США. А еще Украина по-прежнему остается главным покупателем донбасского угля. Тем не менее, из-за транспортной и экономической блокады она получает его через посредников по завышенной цене и в гораздо меньшем объеме, чем возможно.

На этом фоне ДНР, хоть и работает над диверсификацией рынков сбыта, всё еще заинтересована в поставках на Украину. По словам Пушилина, подобная политика Киева вредит экономике и гражданам Украины, поскольку она не только закупает дорогой уголь в дальних странах, но и за ресурсы из Донбасса платит более высокую цену.

В свою очередь, депутат Верховной рады Евгений Балицкий отметил, что подобные действия властей только еще больше отдаляют Донбасс от Киева. По его словам, происходящее сегодня, это способ "отмыть" бюджетные деньги, поскольку, "работая напрямую с Донбассом, проще было бы все контролировать".

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