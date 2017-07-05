Вооруженная оппозиция примет участие в пленарном заседании по Сирии в Астане
Теги: Политика сирия казахстан оппозиция переговоры
В пленарном заседании в рамках переговоров по Сирии в Астане примет участие вооруженная оппозиция. Как уточнили в Министерстве иностранных дел Казахстана, представители вооруженных групп участвуют во всех мероприятиях во второй день переговоров.
В пленарном заседании во второй день переговоров по Сирии в Астане примут участие представители вооруженной оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова.
"Ожидается, что в пленарном заседании примут участие все участники переговорного процесса", - сказал он.
По его словам, представители вооруженных групп сирийской оппозиции участвуют в переговорах и встречах.
"Они уже здесь. В частности, это представители "Северного" и "Южного" фронтов", - добавил представитель МИД.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
05 июля 2017
За сутки в Сирии подписаны 125 соглашений о присоединении к перемирию
-
04 июля 2017
В буферных зонах в Сирии могут разместить российскую военную полицию
-
04 июля 2017
Не менее 9 человек погибли из-за удара коалиции США по деревне в Сирии
-
04 июля 2017
Захарова: "химическое шоу" против Дамаска набирает обороты