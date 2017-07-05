Вооруженная оппозиция примет участие в пленарном заседании по Сирии в Астане

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В пленарном заседании в рамках переговоров по Сирии в Астане примет участие вооруженная оппозиция. Как уточнили в Министерстве иностранных дел Казахстана, представители вооруженных групп участвуют во всех мероприятиях во второй день переговоров.

В пленарном заседании во второй день переговоров по Сирии в Астане примут участие представители вооруженной оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова.

"Ожидается, что в пленарном заседании примут участие все участники переговорного процесса", - сказал он.

По его словам, представители вооруженных групп сирийской оппозиции участвуют в переговорах и встречах.

"Они уже здесь. В частности, это представители "Северного" и "Южного" фронтов", - добавил представитель МИД.