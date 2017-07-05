МВФ отложил выделение очередного транша Украине

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Международный валютный фонд отложил до конца года выделение Киеву очередного транша кредитной помощи размером в 1,9 миллиарда долларов. Верховная Рада не успевает до парламентских каникул принять необходимые законопроекты, на которых настаивает МВФ.

Международный валютный фонд (МВФ) отложил перечисление очередного транша на сумму 1,9 миллиардов долларов Украине до конца года, об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Это связано с тем, что Верховная Рада не успеет одобрить законодательные акты, на которых настаивает МВФ, до начала парламентских каникул. В частности, речь идет о продаже украинских сельскохозяйственных земель.

По словам Гройсмана, правительство продолжает работать над получением нового транша и уже частично выполнило необходимые условия.

МВФ оказывает Украине экономическую помощь с 2015 года. Программа рассчитана на четыре года, сумма помощи составляет 17,5 миллиарда долларов. Транши осуществляются по мере выполнения Киевом ряда условий МВФ. В частности, проведение пенсионной реформы и ЖКХ, сокращение чиновничьего аппарата, уменьшение административного регулирования бизнеса.

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