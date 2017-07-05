ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка
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Российский Центробанк отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка. Организация не соблюдала требования о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. В банковской системе России МНИБ занимал 515 место по величине активов.
Московский национальный инвестиционный банк лишился лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе российского Центробанка.
"ООО КБ "МНИБ" не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы", - говорится в сообщении регулятора.
По величине активов МНИБ занимал 515 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.