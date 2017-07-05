ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка

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Российский Центробанк отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка. Организация не соблюдала требования о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. В банковской системе России МНИБ занимал 515 место по величине активов.