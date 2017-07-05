МВД Украины сообщило о предотвращении новой кибератаки вирусом Petya

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Киберполиция Украины и СБУ остановили вторую волну атаки вируса Petya. Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков. Он сообщил, что рассылка с серверов информационной системы М.Е.Doc была заблокирована, а следы "воздействия киберпреступников исходят от России".

На Украине сотрудники правоохранительных органов остановили вторую волну кибератаки вирусом Petya, об этом рассказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

По его словам, сотрудники киберполиции заблокировали рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е.Doc

"Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из России", - подчеркнул Аваков.

На прошлой неделе вирус-шифровальщик Petya атаковал компьютерные системы правительства Украины, крупные банки, транспортные компании. Кроме Украины, вирус затронул еще ряд стран, в том числе и Россию. В нашей стране кибератаке подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. За возобновление работы вирус требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

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