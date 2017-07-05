Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище

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Печальная новость пришла этой ночью из Санкт-Петербурга. На 99-м году жизни скончался Даниил Гранин. Легендарный писатель, признанный классик русской литературы, ветеран Великой Отечественной. По предварительной информации, Гранина похоронят на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, где похоронена супруга писателя.

Всю свою жизнь он был искателем - таким же, как герои его одноименного романа, который в середине 1950 годов принес Даниилу Гранину известность. Собственно, он и писал про тех, кто был рядом - инженеров, научных работников. Сам Гранин после войны работал в Ленэнерго и НИИ. В духе советского времени книгу тогда назвали производственным романом, хотя во многом это была история автобиографичная, передает "ТВ Центр".

Впрочем, к биографии писателя у петербургских литературоведов были вопросы. Писали, что Гранин ушел на войну не рядовым, как считается официально, а старшим политруком - по разнарядке ВЛКСМ. Сам он июнь 1941 года встретил, уже работая инженером на Кировском заводе, и отправился на фронт ополченцем, отказавшись от брони. Защищал блокадный Ленинград - сражался на Лужском рубеже и знаменитых Пулковских высотах, с которых весь город, как на ладони. Фронтовые будни он опишет в получившем пять лет назад престижную литературную премию романе "Мой лейтенант" - правдивым языком человека, видевшего войну из траншей и окопов.

Точно так же, неприкрыто и откровенно вместе с писателем Алесем Адамовичем он расскажет об ужасах и трагедии осажденного города. Знаменитую "Блокадную книгу", в которой собраны воспоминания очевидцев тех страшных девятисот дней и ночей, в 1980-е запрещал печатать в Ленинграде лично первый секретарь обкома Григорий Романов, едва первые фрагменты появились на страницах журнала "Новый мир", который тогда славился свободой от любых партийных штампов. А экранизировали "Блокадную книгу" и вовсе лишь несколько лет назад.

Беспощадную правду о войне Даниил Гранин донесет и до Германии. В январе 2014 года - в день полного снятия блокады Ленинграда - он поднимется на трибуну в Бундестаге. И, отказавшись от предложенного кресла, почти час будет говорить стоя.

Рассказ Даниила Гранина о времени и своем детстве - в документальном фильме "Собственная территория"

Человек фронтовой закалки, он до последнего появлялся на публике - буквально месяц назад в Стрельне получал государственную премию из рук президента. Владимир Путин тогда сам подошел к писателю, но потом Даниил Александрович, опираясь на палочку, все же нашел в себе силы выступить.

В советской литературе он стал одним из тех, кто олицетворял оттепель. Романы "Иду на грозу" и "После свадьбы" в 1960-е были на полках почти в каждой семье, хотя немногие знали, что Гранин - лишь псевдоним, который Даниил Герман - это настоящая фамилия писателя - взял после дебютной публикации в журнале "Звезда". Посоветовал тогдашний завотделом прозы Юрий Герман, опасаясь, что талантливый автор затмит его славу. Сам Гранин, впрочем, никогда не кичился популярностью. Писал: "Мы забываем о том, что жизнь нужно воспринимать как чудо". Это строки из вышедшей к последнему юбилею книги "Человек не отсюда". Таким он был при жизни, таким окончательно стал и теперь.

Борис Иванин, "ТВ Центр".