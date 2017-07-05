В Гамбурге усилены меры безопасности перед саммитом G20

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Немецкий Гамбург полностью перешёл на режим чрезвычайного положения. Впервые в истории этого города здесь соберутся главы 20 ведущих мировых держав. По улицам Гамбурга уже прошла многотысячная демонстрация антиглобалистов. Но полиция встретила её водомётами.

Попытка полицейских разогнать лагерь антиглобалистов натыкается на активное сопротивление. В стражей порядка летят камни, бутылки и файеры. Те отвечают водометами. И это, кажется, только начало. К саммиту "Большой двадцатки" в Гамбурге, по данным МВД страны, соберется около 8 тысяч представителей леворадикалов, передает "ТВ Центр".

Близко к зоне проведения переговоров мировых лидеров демонстрантам, впрочем, вряд ли дадут подойти. На 38 километров вокруг выставочного центра Гамбурга установлен периметр безопасности. В городе - 20 тысяч стражей порядка. В том числе и группы спецназа из соседних Австрии и Нидерландов. Тысячи полицейских машин. Патрули с собаками. В воздухе круглосуточно дежурят 17 полицейских вертолетов.

Первое общее заседание саммита намечено на 7 июля. Но такие встречи - это еще и возможность провести ряд важных двусторонних переговоров. У Владимира Путина - российский лидер в Германию прилетит 6 июля - намечен целый ряд встреч. Больше всего внимания, конечно, к первой личной беседе президента России с Дональдом Трапом. Западные СМИ даже называют ее главным событием саммита, способным определить очертания будущего мира.

Переговоры намечены на 7 июля. И как стало известно накануне, будут не коротким разговором в кулуарах, а обстоятельной беседой на самые острые темы. Кроме того, Владимир Путин проведет отдельную встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. И еще одну - на этот раз уже вместе с Ангелой Меркель, где будут говорить об Украине.

Запланированы также переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и лидером Южной Кореи Мун Чже Ином. Кроме того, на полях "двадцатки" пройдет традиционная встреча лидеров БРИКС.

В официальной повестке G20 – вопросы борьбы с терроризмом, развитие глобальной экономики, проблемы экологии. И еще до начала встреч понятно: простыми эти переговоры точно не будут. Как накануне заявляла хозяйка саммита Ангела Меркель, в Гамбурге, возможно, даже не будет принято итогового коммюнике. Настолько разнятся взгляды участников на ключевые мировые проблемы. Но шанс обсудить их вместе для лидеров сегодня особенно важен.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Гамбург, Германия.