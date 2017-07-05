Украинская экономика возвращается в "лихие 90-е"

Теги: Украина кризис мвф порошенко

Международный валютный фонд может отложить перечисление Украине нового транша. Это почти два миллиарда долларов. Дело в том, что Киев не успевает выполнять условия МВФ. Речь, в частности, идет о земельной реформе. Не справляются украинские власти и с повсеместной коррупцией. Зато проводят показательные военные учения.

Эти учения резервистов под Киевом украинские СМИ подают как пример патриотизма и боевого духа украинцев. Но умалчивают, надолго ли его хватит, если учесть, что платить тем, кто на гражданке работает учителем, инженером или механизатором в армии нечем - средств не хватает и для содержания регулярных подразделений. А из вооружения на сборах и вовсе гранаты "Лимонки", пистолеты "Макаров" и пулемет "Максим", передает "ТВ Центр".

Киев недоволен: Запад все тянет с предоставлением военной помощи. Не радужно все и в экономике. Агентство Bloomberg сообщает: очередной транш в размере почти двух миллиардов долларов отложен до конца этого года. В МВФ уверены: до летнего перерыва Верховная рада не сможет принять необходимые законы.

Убеждать МВФ и Евросоюз в том, что реформы идут успешно, все сложнее. По последним данным, почти половина экономики находится в тени и крайне привлекательна для мошенников. По этому показателю страна вернулась в "лихие девяностые", а по уровню коррупции побила все возможные рекорды.

"Мы говорим об этом украинской власти на протяжении уже длительного времени, но мы не видели каких-либо действий с целью принятия этого нового антикоррупционного законодательства", - отметил посол Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и вовсе сравнила борьбу с коррупцией на Украине со спортивной рыбалкой – "поймали, сфотографировали, отпустили". В Киеве критику очень не любят: во всем винят советское наследие. И в попытках отказаться от него ищут новые ценности и новых героев. В том числе таких, которые неприемлемы для цивилизованной Европы. Так, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил: если Киев продолжит восхвалять Степана Бандеру, путь в Евросоюз ей будет заказан. И тут же получил от националистически настроенных политиков и активистов гневную отповедь в традиционном для них стиле - Польша открыла против Украины "второй фронт".

"Польша время от времени пытается остановить признанный национальный путь Украины. А сейчас и вовсе возникает зловещая картина, когда поляки говорят против украинцев языком Путина", - заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2008-2011 годах Степан Гавриш.

Мифическая рука Москвы для Киева давно - маниакальная идея. Так проще объяснять свои просчеты и ошибки. На Украине вторая волна атаки вируса "Петя". Глава МВД Аваков тут же находит виновных. "Следствием прорабатывается версия, что настоящими целями были стратегически важные для государства компании, атаки на которые могли дестабилизировать ситуацию в стране... На изъятых украинскими спецслужбами серверах М.Е. Doc присутствуют следы воздействия киберпреступников с очевидными источниками в России", - сказал он.

Одна из главных идей Киева теперь - введение визового режима с Россией. Убедить Верховную раду принять такое решение власти планируют осенью. Не исключен и полный запрет на въезд россиян. В Москве неоднократно предупреждали: ответ будет зеркальным и обернется проблемой для самой Украины. Разрыв многих связей уже бьет по простым украинцам. В стране - вспышка ботулизма. 9 человек погибли. А лекарства нет. Чтобы спасти заболевших, родственники идут на преступление - ввозят сыворотку из России контрабандой. Говорят: жизнь близких людей важнее наказания.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".