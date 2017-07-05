В Свердловской области школьникам выдали недействительные аттестаты

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В Свердловской области выясняют обстоятельства резонансного инцидента в одной из местных школ. Девятиклассникам выдали недействительные документы об образовании. В них отсутствуют печати, без которых ребят не примут ни в одно учебное заведение. Штамп в аттестатах выпускникам предложили в прямом смысле этого слова отработать.

Аттестат на руках, но дальнейший путь к знаниям закрыт. Девятиклассники одной из школ Дегтярска оказались в сложной ситуации. Полученный документ на сегодня не действителен, передает "ТВ Центр". Необходимый штамп, по словам учеников, нужно заработать.

"Всем, кто выпускается, получает аттестаты, обязательно отрабатывать надо: мыть школу; трава, цветы, клумбы. Я сказала, что ничего делать не буду", - рассказала выпускница.

Аттестаты выдали на выпускном. В праздничной эйфории на отсутствие печати никто не обратил внимания. Ультиматум поставил сам классный руководитель, пригласивший ребят, что называется, убрать за собой - привести класс в порядок. Родители с такой постановкой вопроса категорически не согласны.

В школе объясняют, что дети передали родителям искаженную информацию. Учеников действительно попросили помочь с уборкой. Организовали выпускной субботник. Но, как и положено, общественно-полезный добровольный труд не собирались превращать в принудительный. Однако директор заявила, что угроза выдачи аттестата неустановленного образца, то есть без печати, в школе все же существует.

"По поводу отработки - это ложь. У нас есть проблемы у детей с библиотеками. Они сдают экзамены, медленно сдают учебники. Они должны отчитаться. Дети тянут, как правило", - говорит директор школы №30 Дегтярска Ирина Азаренкова.

В любом случае, такое школьное самоуправство недопустимо, уверены правозащитники. Федеральный закон об образовании четко регламентирует порядок выдачи документов выпускникам девятых и одиннадцатых классов. Ни о каких отработках и прочем шантаже и речи быть не может.

"В законе об образовании ребенка четко прописано, что по окончании учебной программы ребенок должен получить документ установленного образца. Это нарушение процедуры. Я не настаиваю на привлечении к ответственности, но начальник управления образования мне сказал, что они разберутся. Будет уточняться, кто допустил это нарушение", - сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Выпускники дегтярской школы вправе прийти к директору и потребовать привести их аттестаты в соответствие. Абитуриентам стоит поторопиться. Многие девятиклассники решили продолжить путь к знаниям в техникумах и колледжах, но могут не только опоздать на вступительные экзамены - элементарно не успеть подать документы.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".