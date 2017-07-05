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Центробанк выпустил в обращение памятные монеты к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране в следующем году.

Центробанк выпустил памятные монеты в честь ЧМ-2018 по футболу. Серебряные - номиналом 3 рубля. На обороте изображен летящий мяч, игрок и достопримечательности российских городов. Есть монеты с памятником "Родина-мать" из Волгограда, с Нижегородским кремлем. А также - с Мемориальной стелой из Ростова-на-Дону и самарской ракетой-носителем "Союз", передает "ТВ Центр".

Тираж каждой - до 24 тысяч штук. Монета номиналом 25 рублей выполнена из недрагоценных металлов. На нее поместили кубок Чемпионата мира. Таких отчеканили почти 20 миллионов. Ограниченную серию выпустили в цвете. Все монеты являются законным средством платежа.