Китай пригласил врачей из Германии и США для лечения Лю Сяобо

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Китайская больница согласилась пригласить врачей из Германии и США для лечения тяжелобольного нобелевского лауреата Лю Сяобо, ранее содержавшегося в тюрьме за подстрекательство к подрыву государственного строя. У него диагностировали рак печени в последней стадии.

Больница в китайском городе Шэньян, в которой находится нобелевский лауреат и правозащитник Лю Сяобо, пригласит специалистов из Германии и США для оказания помощи в лечении рака печени последней стадии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Приглашение составят по просьбе семьи правозащитника и в соответствии с рекомендациями китайских врачей. Эксперты разных стран проведут консилиум по состоянию здоровья Сяобо.

Ранее сообщалось, что власти Китая приняли решение освободить из тюрьмы правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо из соображений гуманности. У него обнаружили рак печени в последней стадии.

В 2009 году Лю Сяобо был приговорен к 11 годам тюрьмы за подстрекательство к подрыву государственного строя. На следующий год ему присудили Нобелевскую премию мира за длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае.