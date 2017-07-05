В Госдепе США раскритиковали работу Тиллерсона и Трампа

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Сотрудники Госдепа США и Агентства по международному развитию раскритиковали свое новое руководство. В частности, они обеспокоены планируемыми сокращениями бюджета Госдепартамента и грядущими увольнениями.

Сотрудники Госдепа США недовольны деятельностью главы ведомства Рекса Тиллерсона и президента страны Дональда Трампа. В частности, они раскритиковали намерения новой вашингтонской администрации совершить масштабные преобразования в структуре Госдепартамента, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Сотрудников беспокоят планируемые сокращения бюджета Госдепартамента и грядущие увольнения. В Госдепе считает, что эти меры негативно скажутся на работе ведомства "на многие десятилетия вперед".

Журналисты ссылаются на внутренний доклад, который должен быть распространен среди сотрудников ведомства. Его составляла специально нанятая Госдепом консалтинговая фирма. В документе утверждается, что сотрудники также выражают недовольство внешнеполитическим курсом администрации Трампа и сомневаются в лидерских качествах Тиллерсона. По их мнению, американский лидер и госсекретарь могут не понимать, какую роль играет Госдеп в продвижении интересов США в мире.

Кроме того, сотрудники Госдепа ждут не только сокращений, но и "дальнейшей интеграции Агентства по международному развитию (АМР) в структуру Госдепартамента", а также милитаризации внешней политики США.

Для составления доклада его авторы опросили более 35 тысяч сотрудников Госдепа и АМР. Также их попросили рассказать о своем личном отношении к Тиллерсону. Некоторые из характеристик носили лестный характер, но другие были "грубыми и вульгарными".

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