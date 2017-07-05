США отменили запрет на провоз ноутбуков на рейсах из Турции

Теги: В мире сша турция авиакомпания безопасность

Власти США сняли запрет на провоз электроники на авиарейсах из Турции. В марте Вашингтон запретил перевозить ноутбуки в салонах самолетов, следующих из стран Ближнего Востока из-за угрозы маскировки бомбы под аккумулятор устройства.

В США разрешили провозить электронные устройства на борту самолетов, следующих из Турции, об этом сообщает агентство Reuters.

Такое стало возможным благодаря улучшенным мерам безопасности в аэропорту Стамбула. Гендиректор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши надеется, что аналогичный запрет снимут и власти Великобритании.

2 июня был снят запрет для рейсов, вылетающих в США из Абу-Даби (ОАЭ). Ограничения пока что сохраняются в отношении Египта, Иордании, Кувейта, Катара и ряда других стран Ближнего Востока.

В марте 2017 года США ввели запрет на перевоз ноутбуков на борту самолетов. Причиной стала угроза терактов с использованием бомбы, встроенной в аккумуляторы электронных устройств.

В июне Министерство внутренней безопасности США ввело новые ограничения для заграничных авиарейсов. Ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний расширить досмотр пассажиров и электронных устройств, а также усилить меры по обнаружению взрывчатки. Новые меры затронули также и Россию.

Читайте также:

"Аэрофлот" усилит меры безопасности на рейсах в США