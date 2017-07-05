За сутки в Сирии подписаны 125 соглашений о присоединении к перемирию

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В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о подписании в течение последних суток 125 соглашений о присоединении к режиму прекращения огня в провинциях Идлиб и Хама. Всего к режиму перемирия в САР присоединились 1996 населенных пунктов.

За сутки в сирийских провинциях Хама и Идлиб подписано 125 соглашений о присоединении к режиму прекращения огня. Об этом говорится в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, размещенном на сайте Минобороны России.

"В течение суток подписано 125 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Идлиб и Хама", - говорится в документе.

Всего к режиму перемирия присоединились 1996 сирийских населенных пунктов. Продолжаются переговоры о прекращении боевых действий с вооруженными оппозиционными группами в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунтейра. О своей приверженности к выполнению условий перемирия по-прежнему заявили 228 вооруженных формирований.

В рамках российско-турецкой комиссии по нарушениям режима перемирия Россия зафиксировала пять случаев стрельбы, Турция – восемь. Большинство случаев установлено в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Центр по примирению сторон в течение дня провел восемь гуманитарных акций: семь в Алеппо и одну в провинции Хомс. В общей сложности доставлено 7,9 тонны гуманитарного груза. Помощь получили 2483 человека. Российские военные медики оказали помощь 201 человеку. Одна гуманитарная акция проведена по линии ООН. В город Дейр-эз-Зор на парашюте сброшен гуманитарный груз весом 20,9 тонны.