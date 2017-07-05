Суд по делу о крушении Boeing под Донецком пройдет в Нидерландах

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В Министерстве иностранных дел Нидерландов сообщили, что суд над виновными в крушении Boeing 777 под Донецком пройдет на голландской территории. К такому решению пришла Совместная следственная группа.

Суд над виновными в катастрофе рейса MH17 под Донецком пройдет в Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба голландского Министерства иностранных дел.

"Страны Совместной следственной группы решили, что подозреваемые должны быть привлечены к ответственности в Нидерландах, процесс будет основываться на постоянном международном сотрудничестве и поддержке", - говорится в сообщении.

Таким образом, по словам главы МИД Берта Кундерса, сотрудничество в рамках международной следственной группы будет продолжено и на этапе судебного процесса. Как отметил министр, благодаря договоренностям с Украиной судебный процесс охватит всех потерпевших, что важно, учитывая, что жертвы катастрофы являлись гражданами 17 разных стран с пяти континентов.

"Таким образом, страны, входящие в следственную группу, совместно прислушиваются к призыву Совета Безопасности привлечь к ответственности виновных в этом инциденте. У нас есть все основания полагать, что мы можем продолжать рассчитывать на широкую международную поддержку", - говорится в заявлении главы голландского МИД.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Согласно результатам предварительного расследования международной группы, самолет был сбит ракетой класса "Бук", доставленной из России. После этого ракетная установка вернулась на российскую территорию. В то же время прямых обвинений России международная следственная группа не предъявила.