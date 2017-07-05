В Хакасии пьяный мужчина выстрелил в ребенка за отказ убирать мусор

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В Хакасии пьяный мужчина потребовал от трех малолетних детей, играющих на площадке, убрать мусор около дома. Получив отказ, он зашел к себе домой, через некоторое время вышел с пневмоническим оружием и открыл огонь по детям. Одного мальчика госпитализировали с ранением в правую голень.

Пьяный житель поселка Усть-Абакан в Хакасии ранил ребенка из пневматического оружия из-за того, что дети отказались убирать мусор около его дома, об этом сообщает СУ СКР по Республике Хакасия.

По версии следствия, трое малолетних детей играли возле дома в Советском переулке. К ним вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и потребовал убрать мусор возле дома, где играли ребята. Получив отказ, мужчина зашел к себе домой, через некоторое время вышел с пневмоническим оружием, из которого выстрелил в одного из мальчиков.

Ребенок получил ранение правой голени, его доставили в местную больницу для оказания помощи.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать в суде о его заключении по стражу.