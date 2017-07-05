СКР расследует смертельное отравление клубникой в Подмосковье

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Сотрудники ГСУ СКР по Подмосковью расследуют случай отравления неизвестным веществом семьи в Наро-Фоминске. Ранее в этом городе скончался 56-летний мужчина. Его жену и 25-летнего сына доставили в реанимацию. Согласно данным СМИ, причиной отравления стала клубника, которую они купили на местном рынке.

В подмосковном Наро-Фоминске сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства отравления семьи неизвестным веществом. Об этом сообщает официальный сайт ГСУ СКР по Московской области.

Из квартиры жилого дома на Рижской улице были госпитализированы женщина и ее 25-летний сын. Они отравились неизвестным веществом. Также в квартире находился 56-летний глава семейства. Его медики спасти не успели.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз с целью установления опасного вещества.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным газеты "Подмосковье сегодня", причиной трагедии стала клубника, которую семья, предположительно, приобрела на местном рынке.