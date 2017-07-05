Москвичи увидят найденные в ходе благоустройства Москвы артефакты

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Москвичи смогут своими глазами увидеть артефакты, найденные во время благоустройства по программе "Моя улица" 2017 года. Горожанам покажут шахматный клад времен Ивана Грозного, кремневый резец эпохи неолита, находки, обнаруженные рядом с тайной комнатой в Китайгородской стене, и артефакты из кабака XVIII века.

Выставка "Моей улицы" откроется в Музее Москвы Департамента культуры 15 августа — в День археолога. В этот день экскурсию для посетителей проведет заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Леонид Кондрашев, в дальнейшем — другие археологи, участвовавшие в мониторинге программы благоустройства. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Всего для выставки подготовят около полусотни экспонатов. Большую часть из них нашли во время работ в этом году.

На выставке в Музее Москвы горожане впервые увидят самые древние находки "Моей улицы". В число экспонатов войдет кремневый резец эпохи неолита (V–III тысячелетия до нашей эры), обнаруженный археологами на Сретенке, а также уникальный скребок эпохи мезолита, найденный на Покровском бульваре.

Кроме того, москвичам покажут клады — медные монеты XVIII века с Бульварного кольца, и серебро, спрятанное в шахматной фигуре слона. Шахматный клад, который обнаружили на Пречистенке, относят к эпохе Ивана Грозного. Археологи предполагают, что владелец не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом — в пустых костяных фигурах. На 10 монет из шахматного слона их владелец мог купить небольшое стадо гусей.

Впервые широкой публике покажут артефакты, которые нашли рядом с тайной комнатой у основания Китайгородской стены, напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Это свинцовые пули, металлические пуговицы, железная стрела, пушечное ядро, а также фрагмент красноглиняной керамики XVI века, обнаруженные в районе Лубянской площади и Новой площади.

"Сам "слух" — тайную комнату, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, — законсервировали. Он остался под землей в нетронутом виде", — отметил Леонид Кондрашев.

Всего во время работ по благоустройству обнаружили около десятка тайных комнат Китайгородской стены, их законсервировали.

Также был законсервирован кабак XVIII века, найденный во время благоустройства в 2016 году на Театральной площади. И хотя увидеть само питейное заведение на выставке в Музее Москвы не удастся, можно будет посмотреть на предметы быта, которые там оставили посетители. В экспозиции будут представлены медные монеты, черепки керамических кружек и фрагменты стеклянных бутылок для хмельных напитков.

Кроме того, москвичи смогут своими глазами увидеть печать питейного заведения "Вытегорский кабак" XV–XVIII века, найденную в этом году на Берсеневской набережной. Это первый за всю историю российских археологических исследований старинный предмет такого рода, принадлежащий организации. Современными его аналогами можно считать печати фирм и компаний или корпоративные печати, которые используют для официальных документов.

В Музее Москвы напомнили, что выставка артефактов "Моей улицы" проводилась и в прошлом году. Ее посетили порядка семи тысяч человек. Из-за популярности выставку, которая называлась "Тверская и не только", несколько раз продлевали. Она шла с конца июня по сентябрь 2016-го.

"В этом году по многочисленным просьбам горожан мы снова решили провести выставку археологических находок "Моей улицы", — рассказал генеральный директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

Департамент культурного наследия создает карту археологических находок "Моей улицы" на портале открытых данных. Горожане могут увидеть там список самых интересных артефактов, которые в том числе были найдены во время благоустройства 2017 года.