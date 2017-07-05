12:08, 05 июля 2017

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре на юге Подмосковья

Теги:  подмосковье  Погода  гроза

На юге Подмосковья в ближайшие часы ожидается дождь с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Такая погода будет в регионе весь день.

Подмосковное МЧС предупредило жителей области о надвигающейся грозе с дождем и градом на юге региона, передает агентство "Москва".

Ухудшение погоды произойдет на фоне сильного ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится в регионе весь день.

МЧС просит жителей Подмосковья обходить шаткие конструкции, деревья, линии электропередач. Непогода может спровоцировать заторы на дорогах.

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