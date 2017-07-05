Сбивший пенсионерку в Подмосковье бывший полицейский признал вину

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В Подмосковье задержан бывший полицейский Андрей Виноградов, который сбил пенсионерку на Porsche и скрылся с места ДТП, цинично оставив 79-летнюю женщину лежать на земле. Авария произошла в выходные в Подольском районе и попала на камеру видеорегистратора. Мужчина уже признал себя виновным.

Заурядное, казалось бы, видео с регистратора. Одна машина пропускает в узком проезде другую, возобновляет движение. Но уже на следующем перекрестке водитель замечает, а не заметить трудно, лежащего на асфальте человека. Женщина безуспешно пытается подняться - её несколько секунд назад сбило авто. Тот самый внедорожник, ехавший навстречу, передает "ТВ Центр".

С места происшествия водитель, сбивший женщину, скрылся, даже не позвонил в скорую помощь. По номеру "112" медиков в посёлок Поливаново вызвал проезжавший мимо автомобилист. Пострадавшую срочно доставили в реанимацию городской больницы Подольска.

Под колёса внедорожника попала 78-летняя Валентина Сафоненко - в Поливанове она отдыхала на даче. Несмотря на тяжелейшие травмы - у женщины раздроблены кости таза - она ни на минуту не теряла сознания, рассказывает дочь пострадавшей Наталья.

"Никаких операций в ближайшие месяцы маме нельзя будет делать. Кости таза раздроблены. Прогнозов утешительных не дают. Говорят, что будет очень долгое лежание в больнице. И возможность операции в таком возрасте - не знают, возьмутся или нет", - рассказала дочь пострадавшей Наталья Берестень.

По зафиксированным на видео номерам установили личность водителя Porsche. Им оказался следователь полиции города Подольска Андрей Виноградов - в этот коттеджный посёлке он регулярно приезжал к родственникам, говорят местные жители.

"Решением начальника ГУ МВД России по Московской области сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В крови мужчины выявлена серьёзная доза алкоголя: учитывая, что наезд на пешехода был совершен днём, возлияния перед тем, как сесть за руль, мужчина начал с утра. Каким образом можно не заметить пешехода на улице, где все хорошо просматривается, понять трудно. Пострадавшая рассказала дочери, что внедорожник ехал на высокой скорости. Накануне Андрея Виноградова задержали полицейские.

В среду в Подольском городском суде Андрею Виноградову должны избрать меру пресечения. За наезд на пешехода мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".