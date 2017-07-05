Полиция изучает видео с объездом пробки по "выделенке" на Новом Арбате

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Столичная Госавтоинспекция изучает видеозапись, на которой автомобиль по выделенной полосе объезжает пробку на Новом Арбате.

Госавтоинспекция Москвы изучает размещенное в Сети видео, на котором автомобиль едет по выделенной полосе на высокой скорости на Новом Арбате. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На кадрах видно, как чёрная иномарка под громкую музыку движется мимо стоящих машин. То, что дворники разгоняют с лобового стекла капли дождя, может говорить о том, что съемка сделана совсем недавно. Видео появилось накануне поздно вечером в одной из групп под характерным названием "Богатые русские детки". Запись уже собрала более 37 тысяч просмотров.