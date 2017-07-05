Движение по эстакаде через Павелецкое направление ЖД запустят в сентябре

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Три района на юге столицы свяжут дорожной сетью без выезда на МКАД осенью 2017 года.

Новая эстакада через Павелецкое направление железной дороги откроется в сентябре. По участку, где раньше автомобилисты долго стояли в пробках, можно будет буквально пролететь всего за 15 минут, сообщает "ТВ Центр".

Эстакада - главная часть магистрали, которую прокладывают через улицы Элеваторная, Подольских курсантов и Красного маяка. Путепровод почти готов. Основные работы строители уже завершили, в том числе поменяли коммуникации. Предстоит ещё уложить асфальт и отделать пешеходные переходы.

Новая эстакада - более 800 метров в длину и довольно широкая: по три полосы в каждом направлении. Она свяжет сразу несколько районов: Бирюлёво Восточное, Бирюлёво Западное, а также Чертаново. Автомобилистам теперь не придётся делать петлю через МКАД.