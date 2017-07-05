Путин расскажет Трампу о провокациях Киева в Донбассе

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом намерен затронуть тему происходящего в Донбассе. В частности, российский лидер расскажет собеседнику о провокациях Киева. Также стороны обсудят "перспективы внутрисирийского урегулирования", отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы глава государства Владимир Путин поднимет в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, российский лидер намерен обсудить с главой Белого дома происходящее в Донбассе. "Вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал, предтече и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине", - сказал Песков журналистам.

При этом, как отметил представитель Кремля, "безусловно, это будет хорошая возможность с тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности минских договоренностей, необходимости выполнения минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны вооруженных сил Украины".

Кроме того, лидеры двух стран могут обсудить возможность взаимодействия двух стран в Сирии в интересах борьбы с терроризмом. "По Сирии я думаю, что (лидеры обсудят, - прим. ред.) сирийское урегулирование, астанинский процесс, наверное, вопросы возможного взаимодействия России и Америки и - в случае готовности и на это со стороны США - в интересах продолжения совместной борьбы с терроризмом", - отметил он.

Также Путин и Трамп могут обсудить "перспективы внутрисирийского урегулирования".

По словам Пескова, встреча будет полноформатной – "сидячей". Однако в силу того, что она проходит "на полях" саммита, переговоры будут ограничены по времени, передает РИА Новости.

Вместе с тем, Песков поделился ожиданиями Кремля от предстоящей встречи. "Ожидания того, чтобы установился рабочий диалог, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов, проблем, которая растет день ото дня", - отметил представитель Кремля.

Встреча двух президентов состоится "на полях" саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Ранее телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома намерен обсудить с российским лидером проблему Сирии и поддержку, которую оказывает Москва президенту этой страны Башару Асаду. При этом, обсуждать тему якобы вмешательства в американские президентские выборы Трамп не намерен.

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