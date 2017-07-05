900 человек на место: как проходит творческий конкурс в ГИТИС

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В обычных вузах столицы сейчас только принимают документы. А вот в театральных самое главное уже позади. В ГИТИСе завершился решающий тур - творческий. Конкурс, как всегда, огромный - почти 900 человек на место. И на одной яркой внешности в ведущий театральный вуз страны не прорвёшься: нужно показать всё, на что способен.

Спеть, прочитать басню, прозу и стихотворение. Классический набор творческого конкурса в театральный институт. К тому, чтобы выйти на учебную сцену, абитуриенты готовятся годами. И хочется показать всю подготовленную программу, передает "ТВ Центр".

"Все-таки это не концертный номер. Концертный номер можно слушать бесконечно, если это работает мастер. И там можно и час слушать, и два часа. А если это абитуриент, то информация о нем достаточно быстро считывается, становится понятна, она исчерпана. В этом смысле мы его останавливаем и просим дать следующую информацию", - рассказал режиссер, и.о. декана режиссерского факультета ГИТИСа Владимир Байчер.

Абитуриенты уверены: главное - сохранять спокойствие. И при любых условиях выходить как на последний бой, чтобы не оказаться за бортом. О том, чтобы не завалить конкурс, здесь думают так часто, что, кажется, даже воздух в здании ГИТИСа пропитан электрическими разрядами.

И все же каждый день - это очередной отсев. На сцене те, кто остался на этот раз. Владимир Байчер дает новое задание: эпизоды из произведений Шекспира. Нужно уловить суть и сделать парный этюд.

Эмоции и раскрепощение - это то, что все-таки хотят увидеть преподаватели. Очень часто чтецкая программа не дает возможность раскрыть потенциал. "Ребята все время все читают по-разному. И нужно ощутить какую-то стабильность их. Понять, что это именно те люди, которые могут развиваться. Поэтому мы уже на последних турах просто проводим с ними занятия. Не сколько этюды смотрим, сколько делаем упражнения. Чтобы они не головой работали. А спонтанно. Проверяем их природу", - говорит режиссер Сергей Женовач.

Будущие драматические артисты уже на финишной прямой задумываются о желанных ролях.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".