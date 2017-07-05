12:39, 05 июля 2017

Путин встретится с членами Совбеза перед саммитом G20

Теги:  Политика  путин  совбез

Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности накануне вылета в Гамбург на саммит G20. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встреча может пройти в среду.

Президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России перед полетом на саммит G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июня, передает Газета.ru.

"Возможно, сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза накануне завтрашнего вечернего вылета в Гамбург для участия в саммите "двадцатки", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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