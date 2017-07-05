Путин поддержал признание в России национальных водительских прав Киргизии

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу разрешить использование на российской территории национальных водительских удостоверений Киргизии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, данное обращение было поддержано, так как в киргизской конституции русский язык прописан как второй государственный.

Президент России Владимир Путин поддержал признание на российской территории национальных водительских прав Киргизии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент поддерживает данное обращение, с учетом того, что русский язык по конституции Киргизии является вторым государственным языком в этой республике", - сказал он.

Ранее в России разрешили использовать белорусские водительские удостоверения для работы на транспорте. Решение вступило в силу с 1 июля 2017 года.