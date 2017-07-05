Лавров: Россия и Китай представят СБ ООН свои инициативы по КНДР

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай намерены представить на заседании Совбеза ООН в среду свои инициативы по урегулированию вопроса вокруг Северной Кореи.

Россия и Китай представят на заседании Совета безопасности ООН свои инициативы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Сегодня в Нью-Йорке, в Совете безопасности ООН будет обсуждаться нынешнее положение дел с выполнением предыдущих резолюций. И Россия, и Китай эту свою инициативу подробно представят и будут продвигать", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что оправдания силовых решений по КНДР резолюциями СБ ООН недопустимы. По его словам, это приведет к непредсказуемым последствиям в регионе. Также Лавров назвал неприемлемыми попытки экономического удушения Северной Кореи.

Накануне Министерства иностранных дел России и Китая обнародовали совместное заявление по ситуации на Корейском полуострове. Страны исключили военное решение корейской проблемы. Россия и Китай призвали КНДР объявить мораторий на испытания баллистических ракет, а США и Южную Корею - воздержаться от проведения крупномасштабных учений.