Московское метро не просило пассажиров отказываться от поездок в часы пик
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Московский метрополитен не призывал пассажиров отказываться от поездок в подземке в часы наибольшей загруженности вагонов. Планируется всего лишь разместить специальные плакаты с информацией о загрузке станций в течение дня.
Московское метро не просило пассажиров отказываться от поездок в часы пик, передает "Интерфакс" информацию пресс-службы столичного метрополитена.
Руководство метро планирует только разместить информационные плакаты, которые информировали бы пассажиров о степени загруженности станций, чтобы грамотно планировать свой маршрут. Таблички с указанием пиковой загруженности поездов появились на станции "Лермонтовский проспект" в качестве пилотного проекта.
По словам заместителя начальника метрополитена Романа Латыпова, речь идет о том, чтобы выходить из дома на 10 минут позже или раньше, чтобы не попасть в перегруженный вагон.
Ранее появилась информация, что московский метрополитен якобы просит пассажиров отказаться от поездок в подземке в часы пик.
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