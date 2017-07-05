Синоптики прогнозируют осеннюю погоду на выходных в Москве

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Директор российского Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на выходных в Москве ожидается осенняя погода. Температура воздуха опустится до 15-16 градусов, по области - до 13 градусов. В начале следующей недели ожидается потепление до 17-20 градусов.

На выходных Москву ожидает осенняя погода. В столице похолодает до 15-16 градусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Говорю об этом с сожалением, потому что жители умеренных широт устали от дождливой и прохладной погоды. 7 и 8 июля - в пятницу и субботу будут прохладные деньки, когда максимальная температура днем будет в диапазоне 15-16, по области даже 13 градусов. Это очень прохладно", - сказал он.

По словам главы Гидрометцентра, такое похолодание связано с мощным высотным циклоном. Он пояснил, что солнечный свет практически не будет проникать сквозь плотный слой облаков и, при этом, с севера придут холодные воздушные массы. После выходных, по словам Вильфанда, ситуация начнет улучшаться.

"В начале следующей недели температура прогнозируется в диапазоне 17-20 градусов", - сказал он.

Глава Гидрометцентра также пообещал во второй половине июля и начале августа "от 4 до 6 дней с ярко выраженной летней погодой, когда температуры будут достигать 25-градусной отметки и даже выше".