Газзаев возложил на Мутко вину в унижениях российского спорта

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Депутат Госдумы Валерий Газзаев обвинил вице-премьера Виталия Мутко в том, что российский спорт при его руководстве претерпел множество потрясений и унижений. Он напомнил экс-главе Минспорта о допинговом скандале и постоянных провалах сборной страны по футболу.

Российский спорт претерпел множество потрясений и унижений под управлением нынешнего вице-премьера, а ранее министра спорта России Виталия Мутко. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-тренер сборной России по футболу и ПФК ЦСКА Валерий Газзаев, передает РИА Новости.

"За последние годы российский спорт, который вы возглавляете, перенес немало потрясений и унижений. Наша страна очутилась в центре допингового скандала, сборная России по футболу не может выйти из группы на пяти крупных турнирах, а вы заявляете, что в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому есть смысл обозначить цель популяризации футбола, независимо от результатов", - заявил парламентарий на "правительственном часе" в Госдуме, задавая вопрос Мутко.

По мнению Газзаева, популяризация футбола в стране возможна только через большие победы. "Мой вопрос: что еще должно произойти с российским футболом, чтобы вы признали неэффективность существующей системы?", - добавил депутат.

Кроме того, он спросил, не нуждается ли вице-премьер в помощи профессионалов или депутатов, которые будут думать, как помочь члену правительства на законодательном уровне. "Мы все хотим, чтобы наша сборная на чемпионате мира 2018 года показала хороший результат", - сказал Газзаев.

Сам Виталий Мутко заявил, что он, как и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, открыты для советов профессионалов, сообщает ТАСС. "Я тоже хочу, чтобы у сборной был результат. Может быть, хочу этого больше, чем кто-либо. Но так сразу все не бывает", - подчеркнул Мутко.

Также вице-премьер отметил, что понимает свою зону ответственности. "Я вернулся, потому что этот бардак надоел, эти склоки, скандалы, отсутствие ясной стратегии и политики", - заявил он.

С 2008 года Виталий Мутко отвечает за развитие спорта в стране. Он занимал должность министра спорта. В октябре 2016 года Мутко стал вице-премьером России. Также он возглавляет Российский футбольный союз (РФС).

В 2016 году российский спорт сотрясла череда допинговых скандалов. Над расследованием до сих пор работают две олимпийские комиссии, основанные на докладах Ричарда Макларена. В них говорилось, что Минспорта сокрыло факт применения допинга российскими спортсменами, а замглавы экс-министра спорта Виталия Мутко Юрий Нагорных был причастен к манипуляциям с допинг-пробами.

В 2005 году Мутко впервые был избран президентом РФС. При его руководстве российским футболом национальная команда пробилась на Евро-2008, на котором дошла до полуфинала. После этого российских футболистов ждали провалы на крупных турнирах. На ЧМ-2010 они не попали, а на Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016 не вышли из группы. На недавно прошедшем в России Кубке конфедераций команда, возглавляемая Станиславом Черчесовым, также не смогла выйти в плей-офф.

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