Синоптики объяснили промокшему до нитки Жириновскому значение слова "прогноз"

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В Росгидромете ответили на призыв Владимира Жириновского разогнать синоптиков из-за неточных прогнозов. По словам замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, прогноз поэтому и называется прогнозом, потому что могут возникнуть погрешности.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков объяснил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому значение слова "прогноз" в ответ на призыв депутата разогнать Мосгидромет, сообщает издание "Ридус".

"Во всем мире никто не застрахован от ошибки. Прогноз потому и называется прогнозом, потому что могут возникать погрешности. Если мы бы называли это фактом, то было бы все иначе", - объяснил Цыганков.

Ранее Жириновский призвал распустить Мосгидромет из-за того, что его сотрудники не предупредили о надвигающейся черной туче с дождем, под которую попал лидер ЛДПР.

"Почему вы не говорите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь. Не потому, что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они (синоптики - прим. ред.), наверное, в подвале сидят", - заметил Жириновский.

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